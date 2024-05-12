نهضة بركان يعزز من تقدمه أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

نجح فريق نهضة بركان المغربي في إضافة الهدف الثاني أمام الزمالك في المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق عادل تحيف بعد ركلة ركنية نفذها محمد المرابط بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها عادل تحيف برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وضغط الفريق المغربي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة 5 ركلة ركنية أولى لنهضة بركان على يسار مرمى الزمالك، نفذها الموساوي حمزة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت بصعوبة أمام أقدام يوسف الفحلي الذي سدد بشكل مباشر أعلى العارضة العلوية للمرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نهضة بركان بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلة ليوسف الفحلي داخل منطقة الجزاء من المدافع حسام عبد المجيد.

سجل يوسوفا دايو هدف التقدم في الدقيقة 13 من ركلة جزاء سددها أرضية زاحفة في منتصف المرمى.

ركلة حرة مباشرة لنهضة بركان في وسط ملعب الزمالك من جهة اليسار، نفذها محمد المرابط بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

محاولة هجومية لنهضة بركان بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 27 ركلة حرة مباشرة لنهضة بركان في وسط ملعب الزمالك من جهة اليسار، نفذها محمد المرابط بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني.

خط الدفاع:يوسوفا دايو- حمزة الموساوي- حمزة السمومي- عبد الحق العسال.

خط الوسط: محمد المرابط- أيوب خيري- ياسين البحري.

خط الهجوم: توسيلا كيسندا- يوسف ميهري- بول فاليري باسين.

على صعيد آخر، أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو"- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

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