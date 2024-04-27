السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في أعمال إزالة الإشغالات

حملات محافظة القاهرة
حملات محافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى أعمال إزالة الإشغالات والتعديات عن الأرصفة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وتسيير الحركة المرورية بكافة أحياء العاصمة.
 

وفى هذا السياق واصلت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية برئاسة الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، استكمال الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لليوم الثالث على التوالى بأحياء شبرا وروض الفرج والساحل، كما قامت برفع كافة المخالفات بشارعى شبرا ومسرة.
 

ووجه محافظ القاهرة، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، ومراجعة التزام المحال التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط  بكافة الأحياء.

 

التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة  التعديات

 

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، شدد على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.
وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء عابدين وغرب القاهرة والوايلى تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات والمطاعم والمحال والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم إزالة الاشغالات بمنطقة وسط المدينة، وشوارع معروف، وشمبليون  ورمسيس.
 

وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

حملات محافظة القاهرة
حملات محافظة القاهرة
حملات محافظة القاهرة
حملات محافظة القاهرة
حملات محافظة القاهرة
حملات محافظة القاهرة
IMG-20240427-WA0014
IMG-20240427-WA0014
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