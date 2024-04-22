محافظة القاهرة تدرس إنشاء سوق الجملة بمنطقة أثر النبي جنوب العاصمة

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لبحث مختلف أعمال التطوير واستكمالها بمنطقة اثر النبي بنطاق حي مصر القديمة بحضور اللواء أيمن السعيد رئيس الحي والمهندس محمد كمال بادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية، ومديري وممثلي الشئون القانونية وادارة بحوث الاسكان والتسكين والاملاك بمحافظة القاهرة، وحي مصر القديمة وعدد من التنفيذين لمتابعة أعمال التطوير القائمة، وحصر كافة التعارضات لاستكمال مسيرة التطوير.

وحرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاطمئنان على سير الأعمال ومتابعة أعمال اللجان الخاصة بهذا الشأن لتفعيل وتنفيذ كافة التوجيهات المتعلقة بأعمال التطوير.

إنشاء سوق للجملة لخدمة اهالى المنطقة

كما بحثت خلال اللقاء عدد من المقترحات للدراسة المستفيضة، والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل مواطني المنطقة الجنوبية ومنها مقترح إنشاء سوق للجملة لخدمة أهالى المنطقة مما يساهم في تخفيض الأسعار من خلال توفير أماكن للأنشاء ليكون نواة لإقامة سوق حضاري.

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تبحث سبل تفعيل قانون التصالح الجديد

وعقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا في هذا الشأن بحضور المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة مهندسيين القاهرة والمستشار ايمن النحال المستشار القانوني بالمنطقة واللواء احمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمهندسة سمية عبد العال مسئول ملف التصالح بالمنطقة الجنوبية والسادة رؤساء احياء المنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين.

وتخلل اللقاء شرح وافي لكافة مواد القانون والاستعدادات والاجراءات التنفيذية الجديدة لتطبيق تفعيل القانون واستعراض عدد من الحالات لتقديم كافة اجراءاتها وكيفية التعامل معها طبقا للقانون الجديد مع عرض للمستندات المطلوبة ومراحل النماذج المختلفة والتي سوف يحصل عليها مقدمي الطلبات من المواطنين الى جانب عرض معدلات التسعير للمتر طبقا للمساحات المختلفة والتي حددها القانون للتيسير على المواطنين في جميع احياء المنطقة الجنوبية فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من خلال تقديم كل سبل الدعم للمواطن وعدم المساس بمصالحه وبما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء.

كما تم استعراض عدد من مميزات القانون الجديد مقارنة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ .. حيث يسعى الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء ٦ شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما أتاح حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ ١٥ اكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة لانجاح المنظومة وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق باعتبارها احد الملفات الهامة لتيسير الاجراءات التنفيذية على المواطنين والاستفادة القصوى من الدورات التدريبية المنعقدة لشرح القانون ولائحته التنفيذية.

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