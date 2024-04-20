المتحف المصري الكبير على أعتاب الافتتاح.. محافظة القاهرة تُكثف الاستعدادات

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة جولة لمتابعة اعمال الطريق الدائري والموقف التنفيذي ونسب الانجاز.

وجاءت الجولة ستكمالا لسلسة المتابعات الدورية الميدانية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وتنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحسين الهوية البصرية وتجميل الطرق والمحاور المرورية المؤديه لمعالم القاهرة تزامنا مع المشروعات القومية العملاقة وطبقا لأعمال التنسيق العام الخاصة.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وتحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بقطاع شرق النيل وبنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والتي تشمل احياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة خلال جولتها التفقدية للاعمال والتي قامت بها اليوم.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ان خطة العمل تتضمن تحسين الصورة البصرية لتشمل تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومعالجة واجهات المبانى السكنية المطلة على الطريق الدائرى، والذي سيأتي من خلال تكامل جهود فريق العمل المشترك وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد وعبر مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الإستشارية القائمة على الأعمال.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه خلال الفترة الماضية تم حصر كافة التعارضات والمعوقات الخاصة بالمشروع للعمل على تذليلها وتحسين نسب تنفيذ الاعمال للالتزام بالجدول الزمنى المعد لذلك وخروجها بالمظهر اللائق للحدث العالمي والتي تقوم الدولة المصرية بكافة اجهزتها بالمضي قدما به وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

دهانات الواجهات

كما تابعت خلال جولتها مجهودات أعمال دهانات الواجهات وإزالة اعمال الرتش الناجمة عن إزالة العقارات ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري وخلق طريق سطحي بالاضافة الى ملف الازالات للعقارات المدرجة بأعمال الحصر من خلال حصر الاكواد اللازمة للعقارات موجه بسرعة استكمال ازالة الرتش من قبل وزارة النقل والمخلفات من قبل الاحياء المعنية بالمناطق المتبقية لاسراع معدلات تنفيذ المشروع وتجهيز المواقع دون ادنى معوقات.

يذكر أن مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى بقطاع شرق النيل، تتم طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لانجاز الاعمال بها ووفقا للشركات العاملة والمقاوليين المختصين بها للعمل على توحيد لون الدهانات للمبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة المار بها، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروبصات، بهذه الهوية المميزة وذلك في المسافة ما بين اول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي.

رافق نائب محافظ القاهرة خلال الجولة المهندس محمد كمال بادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية والاستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم وممثلي النقل واستشاري المشروع والشركة المنفذة للأعمال.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها