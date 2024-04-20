السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القاهرة

الابتدائي
الابتدائي

جدول المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الإعلان عن الجداول المنظمة لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعلمية في جميع المحافظات من خلال مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع في محافظة القاهرة

انطلاق اختبارات المهام الأدائية بمعاهد مطروح الأزهرية

جدول المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024

يمكن معرفة جدول المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 بمحافظة القاهرة والذي تم الإعلان عنه مؤخرا وفقا لما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.
  • يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 امتحان مادة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 امتحان مادة الرياضيات ومادة تكنولوجيا المعلومات والتصالات ICT.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي محافظة القاهرة 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الجيزة

جدول المهام الادائيه للصف السادس الابتدائي 2024

يمكن معرفة جدول المهام الادائيه للصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة القاهرة والذي تم الإعلان عنه مؤخرا وفقا لما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 امتحان مادة الرياضيات ومادة تكنولوجيا المعلومات والتصالات ICT.
  • يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة العلوم.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة المهارات المهنية.
txt

انطلاق امتحانات النقل الأزهرى للابتدائية والإعدادية بمعاهد مطروح

txt

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى الأزهرى"ترم ثانى" 2024

جدول المهام الادائيه للصف الرابع الابتدائي 2024

يمكن معرفة جدول المهام الادائيه للصف الرابع الابتدائي 2024 بمحافظة القاهرة والذي تم الإعلان عنه مؤخرا وفقا لما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصلات ICT.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات.


 

اقرا أيضا 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة

جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024

جدول امتحانات طلاب 3 إعدادي بمحافظة الشرقية 2024

 

جدول المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي المهام الأدائية امتحانات الفصل الدراسي الثاني مادة اللغة العربية مادة العلوم

مواد متعلقة

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي محافظة القاهرة 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة .. وضوابط الامتحانات

رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 .. وشروط وأوراق التقديم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم السبت 20-4-2024

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 20-4-2024 فى مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل| ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة في القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح