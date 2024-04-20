جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القاهرة

جدول المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الإعلان عن الجداول المنظمة لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعلمية في جميع المحافظات من خلال مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

جدول المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024

يمكن معرفة جدول المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 بمحافظة القاهرة والذي تم الإعلان عنه مؤخرا وفقا لما يلي:-

يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.

يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 امتحان مادة العربية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 امتحان مادة الرياضيات ومادة تكنولوجيا المعلومات والتصالات ICT.

جدول المهام الادائيه للصف السادس الابتدائي 2024

يمكن معرفة جدول المهام الادائيه للصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة القاهرة والذي تم الإعلان عنه مؤخرا وفقا لما يلي:-

يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 امتحان مادة الرياضيات ومادة تكنولوجيا المعلومات والتصالات ICT.

يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة العلوم.

يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة المهارات المهنية.

جدول المهام الادائيه للصف الرابع الابتدائي 2024

يمكن معرفة جدول المهام الادائيه للصف الرابع الابتدائي 2024 بمحافظة القاهرة والذي تم الإعلان عنه مؤخرا وفقا لما يلي:-

يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصلات ICT.

يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات.





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