عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

وصلت دعوات المنظمين لحملة مقاطعة الأسماك والتي جاءت تحت اسم "خليه يعفن" محافظة القاهرة بعد أن انطلقت شرارة المقاطعة من محافظة بورسعيد.

وتداول رواد صفحات التواصل عبر صفحاتهم على فيسبوك منشورات عبّرت عن تفاعل أهالي القاهرة مع دعوى مقاطعة الأسماك، حيث تناقلوا صورًا عبّروا فيها عن استيائهم لجنون الأسعار وجشع التجار في بيعها.

تقول تهاني أحمد، 40 عامًا، تعمل موظفة، إن حملة مقاطعة الأسماك بالقاهرة واجب منها ولا بدّ أن تنتشر في ربوع المحافظة، مؤكدة لـ"الدستور"، أن الحملة لا بدّ أن تشمل عدة سلع أخرى وعلى رأسها اللحوم.

فيما قال منصور بدر، 30 عامًا، إن دعوة المقاطعة أثلجت الصدور بعد انطلاقها من بورسعيد ووصولها لمدن القناة وحتى القاهرة، لافتًا إلى أن القاهرة بدورها كعاصمة ستنشر حملة المقاطعة في جميع ربوع مصر.

وشهدت شوادر وأسواق السمك ببورسعيد لليوم الثالث انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بعد استجابة المواطنين بشكل كبير وانتشار الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فيسبوك بالمدينة الباسلة.

انخفاض أسعار الأسماك

وانخفض سعر كيلو الشبار المبطرخ الذي فجر الأزمة من 250 لـ140 جنيهًا وانخفضت الأسعار في جميع الأنواع بين 40 و50 جنيهًا، وتزايدت إعلانات محال بيع الأسماك عبر (فيسبوك)، وذلك في محاولة لجذب الزبائن، إلا أن المواطنين علقوا على المنشورات بهاشتاج المقاطعة، وتحولت من بوستات للإعلان إلى المقاطعة.

وشهدت أسواق السمك ببورسعيد اليوم إقبالاً ضعيفًا من المواطنين وظهرت شبه خالية تمامًا ورفض المواطنون الانخفاضات التي حدثت في الأسعار، وأكدوا استمرار مقاطعتهم لمدة أسبوع كامل، مطالبين عدم الشراء، وأن المعروض في الأسواق غير طازج وعمره 3 أيام لتتوقف حركة البيع تمامًا.

في السياق، انتقلت المبادرة التي انطلقت من بورسعيد إلى محافظات أخرى، فأعلنت الإسماعيلية وكفرالشيخ ودمياط ومرسي مطروح الانضمام للمبادرة ومقاطعة الأسماك حتى تنخفض أسعارها بعد الزيادة المبالغ فيها.