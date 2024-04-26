الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية. 
 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة، وجهت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية برئاسة الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ، حملة مسائية مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط لأحياء الساحل وروض الفرج وشبرا، وشوارع شبرا وخلوصي والترعة البولاقية وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وشدد “عبد العال” علي ضرورة المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة الاشغالات عنها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، التى بدأت اليوم الجمعة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفى.

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات 

كما أكد محافظ القاهرة على تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، مع تكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تفاصيل المواعيد الصيفية لغلق المحلات 

ويتضمن قرار المواعيد الصيفية  فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.


وتكون مواعيد فتح جميع  الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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