نائب محافظ القاهرة: استمرار حملة رفع الإشغالات والنظافة بحى الخليفة

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تحت قيادة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة أعمال رفع الإشغالات وحملات النظافة المكبرة والتجميل لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لاعمال التطوير التي تتم حاليا طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق، واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعتها الميدانية للحملة المكبرة التي قادتها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والتي شملت حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي لرفع الرشغالات والمخالفات بنطاق الحي.

شملت جهود المرور الميداني لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال رفع الاشغالات بميدان السيدة عائشة وشارع صلاح الدين الغربي وشارع محمد على وشارع شيخون بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والمعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والتي تشمل العمل على تحسين الموقع العام بمحيط الطريق ورفع المخلفات.

ووجهت بمراعاة البعد البيئي بمواقع التطوير من خلال الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصوره جماليه مع رفع نواتج التقليم وتكثيف اعمال النظافة والمتواصلة على مدار اليوم واستمرار حملة رفع الاشغالات.

وواصلت الحملة أهدافها برفع رشغالات المحلات التجارية والكافيهات والمقاهي ومخالفات الباعة الجائلين بنطاق حي المقطم بهدف القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى.

ووجهت بتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشددة على رفع مخالفات شارع 9 وشارع صبحي حسين بنطاق حي المقطم وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمحاور والطرق الرئيسية.

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