الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بالمتابعة الدورية لأعمال تطوير العاصمة

متابعة أجهزة محافظة
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة المتابعة الدورية لما يتم من أعمال تطوير في العاصمة والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضاري للعاصمة، وما يتم فيها من إنجازات، مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنَّت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية بقيادة إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، حملة مكبرة على أحياء المرج، والنزهة، وعين شمس تم خلالها رفع الإشغالات، وإعادة الانضباط للشوارع، كما تم منع تواجد الباعة الجائلين بميدان الألف مسكن.

وأكد محافظ القاهرة وجود رقابة مستمرة لمنطقة ميدان الألف مسكن للحفاظ على ما تم فيه من إعادة تخطيط وتنظيم بعد نقل الموقف القديم وعمل متنزه للمواطنين مكانه.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الموقف النموذجي الجديد لسيارات الميكروباص بالألف مسكن خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور، وحركة المواطنين القاطنين بالمنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الدورية للحفاظ على المكان ومنع تواجد أي إشغالات فيه.

متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
متابعة أجهزة محافظة القاهرة للمشروعات وأعمال التطوير
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