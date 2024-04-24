الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تشن حملة مفاجئة للتأكد من التزام المخابز بالأوزان

جولة مفاجئة من نائب
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز

قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حملة مفاجئة مكبرة شملت المرور على عدد من الأفران و المخابز السياحية بأحياء المعادي والبساتين وطرة بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر ومتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين من خلال تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي.

 

وأكدت نائب المحافظ خلال متابعتها الميدانية باستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مشددة على استمرار الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة بالتنسيق مع إدارات التموين المعنية في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.

 

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر للمخابز المخالفة بمعرفة مديرية التموين إلى جانب محاضر الغلق والتشميع من قبل الأحياء المعنية حيث تم تحرير محاضر للمخالفة لمخابز بنطاق حي البساتين والمعادي وطرة بسبب مخالفات الأوزن وعدم الالتزام بالأسعار المقررة.

 

رافقها في الحملة الدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة واللواء مجدي عبد المتعال رئيس حي البساتين و اللواء أحمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية و الأجهزة التنفيذية بالأحياء و مسئولي التموين والأجهزة المعنية.

 

يذكر أن القرار الوزاري حدد سعر وزن رغيف الخبز السياحي، وزن ٨٠ جرامًا بـ ١٥٠ قرشا، ورغيف الخبز وزن ٤٠ جراما بـ ٧٥ قرشًا، ورغيف الخبز ٢٥ جرامًا بـ ٥٠قرشًا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ ١٠٠ قرش للرغيف وزن ٢٥ جراما، وبسعر ١٥٠ قرشا لرغيف الفينو وزن ٥٠ جراما. 

 

وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل.

جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
جولة مفاجئة من نائب محافظ القاهرة لمراقبة المخابز
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