محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٤٢ لعيد تحرير سيناء.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة مؤكدًا على دور القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته والحفاظ على أراضيه، ومشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.

تهنئة الرئيس بعيد تحرير سيناء

وبعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء جاء فيها: "يطيب لي ان أتقدم لسيادتكم باسمى واسم أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء.. هذه الذكرى التي ستظل رمزا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على ارض سيناء، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يحقق لشعب مصر العظيم التقدم والاستقرار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة "

وكان أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة وكافة الخدمات لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة

على نشر عدد كبير من منافذ بيع السلع فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.. مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وفى هذا السياق قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بافتتاح منفذ لبيع السلع الأساسية بمدينة السلام أول لخدمة سكان أهالينا 1و 2 بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى السوق.

كما يتم حاليًا تجهيز مركز تقديم الخدمات التموينية بنطاق مدينة السلام أول والذى تم تطويره بأحدث التقنيات الحديثة استعدادًا للتشغيل التجريبي له خلال أيام لحين افتتاحه وتشغيله بشكل فعلى، حيث تم دعم المركز بأحدث أجهزة الحاسب الالي واجهزة التكييف للتخفيف عن المواطن في حالة الانتظار فضلا عن اتاحة 5 شبابيك لاستقبال طلبات المواطنين كما تم تركيب أجهزة النداء الالي لسهولة التواصل مع المواطن.

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