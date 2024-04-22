الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تبحث مستجدات أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

ناقشت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في اجتماعاتها، مستجدات الأعمال وتذليل كافة التحديات للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفقا للجدول الزمني المعد.

وعقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا حضره اللواء أحمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والسادة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، ومديرو إدارات التخطيط والطرق والمالية والمجالس والمؤتمرات والعلاقات العامة، وممثلو التخطيط من الأحياء.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال لقائها، ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في كافة مشروعات الأحياء بالمنطقة الجنوبية، والجهود المبذولة بشأن جميع المشروعات لإعطائها قوة دفع لاستكمالها وتنظيم الأعمال بها من خلال تحديد جداول زمنية يتفق عليها جميع الجهات لنهو الأعمال تنفيذا للخطة الممنهجة والموضوعة لتحسين كافة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على رضا المواطنين تجاه المشروعات المقامة.

السير بخطى سريعة للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

وأوضحت "عبدالمنعم" ضرورة السير بخطى سريعة للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال الرصف والإنارة، وتدعيم الوحدات المحلية لاقتراب انتهاء السنة المالية، والاستفادة من استغلال المبالغ المعدة لمشروعات الخطة لإحداث نقلة نوعية على مستويات الخدمات المقدمة، وذلك لتقديم تقرير شامل بنسب التنفيذ للعرض على السيد اللواء محافظ القاهرة.  

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضغط الجدول الزمني وتكثيف الأعمال، مع المتابعة المستمرة الميدانية لكافة مستجدات الأعمال.

وتأتي هذه الأعمال حرصا على متابعة كافة المشروعات وتذليل العقبات والتحديات للمساهمة في إسراع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والاستغلال الأمثل لكافة المبالغ المرصودة لها، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير سيولة مرورية لمواكبة كافة أعمال التطوير والمشروعات التي تشهدها البلاد حاليا.

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الخطة الاستثمارية مشروعات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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