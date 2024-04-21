الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

محافظ القاهرة: لن أسمح باستغلال أصحاب المخابز للمواطنين

حملات محافظة القاهرة
حملات محافظة القاهرة لمتابعة المخابز وخفض السعر

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والإفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.
 

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكل صور الغش التجاري.
 

ضبط 27 طن دقيق استخراج 72% لعدم وجود الفواتير الدالة على المصدر

 

وفى السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن تكثيف التواجد الرقابى على الأسواق بأحياء التبين والوايلى وعين شمس أسفر عن ضبط ٢٧ طن دقيق استخراج ٧٢% لعدم وجود الفواتير الدالة على المصدر، وتم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن سعر الخبز، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بأحد المخابز السياحية.
 

ضبط 81 شيكارة مخصصة لإنتاج الخبز المدعوم 

وأضاف مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم عمل حملات على المخابز البلدية بهذه الأحياء، أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز تصرف بالبيع فى ٨١ شيكارة زنة ٥٠ كجم استخراج ٨٧,٥% كانت مخصصة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، كما أسفرت هذه الحملات عن تحرير ١٠ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.
 

وتمكنت مديرية التموين من ضبط ٣ ونصف طن من البط المجمد والدجاج وأمعاء بقرى مملحة مجهولة المصدر داخل ثلاجة ومطعم، وضبط ٧٦٠ كيلو دجاج مجهول المصدر بمخازن أحد المطاعم بحيي عين شمس، والسلام أول، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وتأتي الأعمال حسب تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف الرقابة بالأسواق. 

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