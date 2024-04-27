السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 7 آلاف طن مخلفات من نهاية شارع المنشية بجوار الدائري بالهرم

رفع اكبر بؤر المخلفات
رفع اكبر بؤر المخلفات بمحافظة الجيزة

كلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل، بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع المخلفات والرتش بأحد المقالب العشوائية بشارع مسجد المدينة بنهاية شارع المنشية بجوار الطريق الدائري في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.

واطلع المحافظ على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع ٧٠٠٠ طن من المخلفات والرتش وذلك خلال ورديات عمل تمت على مدار يومين من خلال أجهزة المحافظة بإجمالي ٢٠٠ نقلة بمعدات وسيارات النقل. 

وشدد المحافظ، على حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري على المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة. 

متابعة دورية 

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.

ووجَّه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة. 

وشملت جهود رفع المخلفات رفع جميع التراكمات والمخلفات الموجودة ونواتج الأعمال بطريق المريوطية فيصل ونفق المنشية وشارع الشيشيني وميدان الرماية ومصرف جلال وترعه المنوفي وشارع كعبيش.

رفع اكبر بؤر المخلفات بمحافظة الجيزة
رفع اكبر بؤر المخلفات بمحافظة الجيزة
رفع اكبر بؤر المخلفات بمحافظة الجيزة
رفع اكبر بؤر المخلفات بمحافظة الجيزة
رفع اكبر بؤر المخلفات بمحافظة الجيزة
رفع اكبر بؤر المخلفات بمحافظة الجيزة
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