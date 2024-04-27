نائب محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة بحى العاشر شرق العاصمة

قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، حملة مكبرة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، يرافقه اللواء أحمد جودة رئيس الحي والأجهزة التنفيذية المعاونة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وقام نائب محافظ القاهرة بالمرور بنطاق حى مدينة نصر، لمتابعة ورصد وإزالة كل أشكال الاشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد صابر، استمرار تلك الحملات بصفة يومية لمنع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلًا على المواطنين.

وكان أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الاشغالات بأحياء عابدين، وغرب القاهرة، والوايلى، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تمت إزالة الإشغالات بمنطقة وسط المدينة، وشوارع معروف، وشمبليون ورمسيس.

وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

كما شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية برئاسة د. حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية حملة مسائية مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإعادة الرنضباط بأحياء الساحل وروض الفرج وشبرا، وشوارع شبرا وخلوصي والترعة البولاقية وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة علي ضرورة المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة الاشغالات عنها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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