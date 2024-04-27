السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بالتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

وأشار إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء عابدين، وغرب القاهرة، والوايلى، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم إزالة الإشغالات بمنطقة وسط المدينة، وشوارع معروف، وشمبليون  ورمسيس.

وكلَّف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

مواعيد الغلق المواعيد الصيفية للمحال محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

محافظ القاهرة يُشدد على متابعة التزام المحلات بالمواعيد الصيفية

الأكثر قراءة

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

الأمن يكشف تفاصيل بلاغ على الهواء بالعثور على مقبرة أثرية فى نزلة السمان

المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس