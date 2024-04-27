السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

50 مخالفة بالمخابز والأسواق في البحيرة

مخبز
مخبز

‏تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن وأحياء المحافظ، من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار. 

واطلع محافظ الجيزة، على حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس، بدائرة البدرشين والعياط والصف لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية وتنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية والسياحية بإجمالي ٥٠ مخالفة ما بين نقص وزن رغيف الخبز وبيع بأزيد من السعر. 

وأسفرت الحملات عن ضبط ٦ أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية وسيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم لبيعها في السوق السوداء من أجل التربح لغرض غير المخصص لها. 

كما تمكنت الحملات من ضبط سيارة مُحمَّلة بـ ٢٠٨ أسطوانات بوتاجاز مُدعمة لبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها، بالإضافة إلى ضبط محطة وقود سيارات تتلاعب في كميات السولار وقامت بتجميع كمية قدرها ٥٢٤٨ لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

ضبط ومراقبة الأسواق مراقبة أسعار الخبز حملات محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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