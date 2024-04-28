محافظ القاهرة: حملات موسعة لرفع الإشغالات بأحياء العاصمة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تشهد حاليًا حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية بمختلف الأحياء لرفع الإشغالات ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط لشوارعها، وتحقيق السيولة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

حملات رفع الإشغالات

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية، برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع ٢٦ يوليو والجمهورية ومنطقة الإسعاف بحى الأزبكية، وشوارع طه حسين وأبو الفدا ومنطقة الزمالك بحي غرب القاهرة، وشارعى شنن والسبتية بحى بولاق أبوالعلا، وشوارع البستان وشريف بحى عابدين، وشوارع حمدى سيف النصر والبوستة وسور نادى السلاح ومخرج نفق الأزهر بحى الموسكي، وشوارع أحمد ماهر والغورية، ومحيط المسجد الحسينى بحى وسط القاهرة، وطريق الأوتوستراد ومزلقان الدويقة وشرق السكة الحديد بحى منشأة ناصر، وشوارع باب البحر وأمير الجيوش والخراطين وبهاء الدين مع ميدان الظاهر بحى باب الشعرية، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلَّف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى بشكل مستمر ودوري للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات محافظة القاهرة

حملات محافظة القاهرة