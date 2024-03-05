الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الكشف الطبي للمعاقين
الكشف الطبي للمعاقين

الكشف الطبي للمعاقين خطوة أساسية ليتمكنوا من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الذي توفر الدولة من خلال الكثير من المميزات لذوي الهمم.

ويخضع ذوي الهمم للكشف الطبي من خلال وزارة الصحة بعد كتابة طلب للخضوع له، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي. 

 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

 

يمكن لذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي من زيارة  الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي:

اختر "خدمات".

اختر "خدمات ذوي الهمم".

اختر "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".

أدخل رقمك القومي.

اضغط على "استعلام".

 

كما يمكنك التعرف على نتيجة الكشف الطبي من خلال تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي من متجر التطبيقات، اختر "خدمات"، اختر "خدمات ذوي الهمم"، اختر "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي"، أدخل رقمك القومي، اضغط على "استعلام".

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أن يكون  المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة الحركية شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة،  ضمور العضلات البسيط،  تيبس المفاصل،  إصابات وتشوهات العمود الفقري،  بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد،  الشلل الدماغي البسيط، خلل بالأعصاب الطرفية.

 أو البصرية أقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل. أو السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل أو الذهنية بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 أو النطقية أو النفسية، وتجهيز بعض الأوراق  صورة من البطاقة الشخصية سارية.

وتجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، صورة من شهادة الميلاد، تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة يوضح نوع الإعاقة ودرجتها، صورة من إيصال سداد الرسوم المقررة.

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

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