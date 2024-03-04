تتصاعد حدة البحث عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد الوسيلة الوحيدة لحصولهم على حقوقهم التي يكفلها لهم القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق ذوي الهمم، وذلك بهدف اندماجهم في المجتمع المصري والاستفادة من قدراتهم.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الشخص المتقدم كافة البيانات اللازمة عنه وعن مكتب الشؤن الاجتماعية التابع له وذلك من خلال هذه الخطوات:-

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

تحديد محافظة الاقامة.

تسجيل بيانات مكتب الشؤون الاجمتاعية التابع له.

إدخال كافة البيانات الشخصية للشخص المستعلم من ذوي الاجتياجات الخاصة بدقة من واقع بطاقة الرقم القومي.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتائج الطلب.

مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024 للحصول على كافة الخدمات التي يكفلها لهم القانون المصري وهم كما يلي:-

الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.

الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.

الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.

الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.

الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2024

جاءت ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2024 والتي يحصل ذوي الاجتياجات الحاصة على حقوقهم وفقا لها كما يلي:-

البطاقة الزرقاء: تصدر لذوي الاعاقات الشديدة.

البطاقة الخضراء: تصدر لذوي الاعاقات المتوسطة.

البطاقة البنفسجية: تصدر لذوي الاعاقات الشديدة أو المتوسطة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية.

اقرأ أيضا

حجز الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي