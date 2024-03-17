الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

صندوق التمويل العقاري.. الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي 2024

التمويل العقاري
التمويل العقاري

يكثف آلاف المتقدمين للحصول على أحد شقق الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق التمويل العقاري عن كيفية الاستعلام عن رقم الطلب من خلال إدخال الرقم القومي. 

صندوق التمويل العقاري.. الاستعلام عن حالة الطلب 

يتاح للمواطنين والمواطنات في مصر الاستعلام عن حالة الطلب على وحدات سكنية من خلال الموقع الإلكتروني بعد تقديم طلباتهم، يمكن التعرف على حالة الطلب، سواء تم قبوله للحصول على الوحدة السكنية أو لم يتم القبول، من خلال الرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات التالية: 

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب عبر صندوق التمويل العقاري 

  1. قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الإنترنت من هنــــــــــــا. 
  2. اختر خدمة الاستعلام وتصفح قائمة الطلبات.
  3. حدد تتبع الملفات وأضف الرقم القومي الخاص بك، وحدد المعلومات الباقية مثل رقم المشروع وتاريخ التقديم وتاريخ السداد "المقدم".
  4.  انقر على زر الاستعلام، وبعد ذلك ستظهر لك نتيجة الطلب، سواء كان قد تم قبوله أم رفضه.

رابط التسجيل| آخر موعد للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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وحدات الإسكان من صندوق التمويل العقاري 2024

صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري المصري يقدم وحدات سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين الذين يستوفون الشروط. 

يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني واختيار خدمة الاستعلام لمعرفة حالة طلباتهم، ومن المفترض أن سيتم طرح مشاريع جديدة في المستقبل القريب لمن لم يحالفهم الحظ في المشاريع السابقة، بما في ذلك الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي لعام 2024، وستشمل هذه المشاريع مراحل تكميلية بدءًا من مارس 2024، بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر مربع للسكن المتميز، بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح وحدات بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل في المستقبل القريب، حيث سيتم تحديد سعر الوحدة وفقًا للأسعار الجديدة المعلنة.

 طرق أخرى للاستعلام عن حالة الطلب من التمويل العقاري 

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال بأرقام ساخنة متاحة من قبل صندوق الإسكان والتمويل العقاري. يمكن الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي، يمكن أيضًا إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124 عبر الرسائل النصية بتكلفة 3 جنيهات للرسالة.

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