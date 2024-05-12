الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم رياض الأطفال حكومي ولغات 2024

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

يبدأ تقديم رياض الاطفال حكومي ولغات 2024 قبل بداية العام الدراسي بعدة أشهر، وفق الشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم وهي نفسها  الخاصة بكل عام.

وتوفر وزارة التربية والتعليم ومدريات التعليم في المحافظات المختلفة رابط تسجيل رياض الأطفال الكترونيًا، قبل التوجه للمدارس وتقديم الملف، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم رياض الاطفال حكومي ولغات 2024.

متى يبدأ تقديم رياض الأطفال 2024؟

لم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد تقديم رياض الاطفال للعام الدراسى المقبل 2025- 2024، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ تقديم رياض الاطفال خلال شهر يونيو المقبل كما يحدث كل عام.

وتتيح وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم تقديم رياض الاطفال، على بوابة مركز المعلومات، والمواقع الخاصة بها لاستقبال طلبات المتقدمين.

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رابط تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 

تتيح وزارة التربية والتعليم، ومواقع المديريات رابط تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا، وفق الشروط التي تحددها ومنها أن يكون عمر الطفل من 4 وحتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن تحسب السن في 1 أكتوبر 2024، ويكون القبول للأطفال الأكبر سنًّا حسب الإتاحة الموجودة في كل إدارة تعليمية ويتم الاختيار إلكترونيا.

ويستطيع اولياء الامور تقديم رضا الأطفال القاهرة عبر بوابة التعليم الاساسي 

أو من خلال موقع مركز المعلومات التابع إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور فتح باب التقديم رسميًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات تقديم رياض الأطفال 2024

يستطيع أولياء الامور  تقديم رياض الأطفال 2024 من خلال الدخول عبر منصة تقديم رياض الاطفال

  1. أذا كنت تملك حسابًا عليها سجل دخول، أو أنشئ حسابًا جديدًا.
  2. قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور.
  3. قم باختيار أيقونة الطلبات.
  4. قم باختيار نوعية المدرسة للتسجيل.
  5. ثم قم بالضغط على بدء التسجيل.
  6. وأدخل بيانات الطفل والأب والأم، والعنوان بالتفصيل.
  7. قم بتسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة، مع العلم أن الأولوية للمدارس القريبة من محل الإقامة، ثم اضغط حفظ البيانات.

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تقديم رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم تسجيل رياض الاطفال بوابة مركز المعلومات بوابة التعليم الأساسي

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