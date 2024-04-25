الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"خليه يعفن".. انهيار أسعار السمك بعد حملات المقاطعة بالمحافظات (فيديوجراف)

مقاطعة الأسماك
مقاطعة الأسماك

شهدت أسعار الأسماك انهيار كبير بعد أن شارك عدد من المواطنين في حملة واسعة بمختلف المحافظات بعد الارتفاع الجنوني في أسعارها تحت شعار «خليه يعفن»، ما دفع عدد كبير من التجار لخفض الأسعار في محاولة لإرضاء المواطنين، وبالفعل حققت المقاطعة مبتغاها وانخفض سعر السمك بالأسواق لأكثر من 50٪.

في الفيديوجراف التالي، تستعرض “الدستور” تفاصيل وأسعار الأسماك بعد انخفاض أسعارها.

وعلق صيادون على الحملات التي انتشرت الآن تحت عنوان “خليه يعفن” لمقاطعة الأسماك، وقالوا عبر مجموعة “حكاوى الصيادين” على فيسبوك: “مقاطعة لم يتضرر منها سوى عمال اليومية، فقط، من صيادين خاصة العمال بالمحلات والأفران والدليفري”.

وأضافوا في منشور لهم:“أما التجار وأصحاب الأعمال لم يتضرروا بشيء سوى أنهم أغلقوا محلاتهم ولم يشتروا أسماكًا وأصحاب مراكب الصيد أوقفوا مراكبهم أو اتجهوا بالأسماك للمحافظات الأخرى وأصبحت صرخات عمال اليومية تزداد يومًا بعد يوم”.

وقال عم عماد، بائع الأسماك بمنطقة الجمعية بسوق إمبابة لـ«الدستور» إن المقاطعة مطبّقة بشكل كبير في المدن الساحلية، أما في القاهرة فهناك تراجع بسيط جدًا في إقبال المواطنين على شراء الأسماك.

أضاف "بائع الأسماك في منطقة الجمعية في سوق إمبابة أن جشع التجار هو الذي تسبب في حدوث الازمة، لافتًا إلى أن التجار كانوا يرفعون الأسعار أضعافًا مضاعفة عن السعر الحقيقي، مطالبًا التجار بخفض الأسعار وتحديد هامش ربح مناسب دون جشع لتفادي مثل هذه الحملات.

وتابع أن سعر الكيلو الواحد من السمك البلطي انخفض من 90 جنيهًا إلى 65 جنيهًا وسعر الكيلو الواحد من السمك البوري قبل المقاطعة كان يصل لـ 180 جنيهًا أما الآن فوصل سعره لـ100 جنيه فقط، وذلك بعد 3 أيام فقط من بدء حملات المقاطعة بمختلف المحافظات بعد ارتفاع أسعاره بشكل جنوني.

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