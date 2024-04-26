وزير الدفاع الروسى يحذر من خطورة الضربات الأوكرانية على محطة زابوريجيا النووية

حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، من أن الضربات الأوكرانية على محطة زابوريجيا النووية محفوفة بعواقب كارثية.

أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية لضرب البنية التحتية المدنية الروسية

وقال وزير الدفاع الروسي، خلال تصريحات أوردتها قناة القاهرة الإخبارية، إن أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية لضرب البنية التحتية المدنية الروسية.

ولفت إلى أن قوات "الناتو" اقتربت من حدود روسيا وخلقت تهديدات إضافية لموسكو، بينما روسيا ليست لديها مصالح جيوسياسية أو عسكرية لمهاجمة دول الناتو.