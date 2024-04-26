الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الروسى يحذر من خطورة الضربات الأوكرانية على محطة زابوريجيا النووية

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، من أن الضربات الأوكرانية على محطة زابوريجيا النووية محفوفة بعواقب كارثية.

 

أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية لضرب البنية التحتية المدنية الروسية

 وقال وزير الدفاع الروسي، خلال تصريحات أوردتها قناة القاهرة الإخبارية، إن أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية لضرب البنية التحتية المدنية الروسية.

ولفت إلى أن قوات "الناتو" اقتربت من حدود روسيا وخلقت تهديدات إضافية لموسكو، بينما روسيا ليست لديها مصالح جيوسياسية أو عسكرية لمهاجمة دول الناتو.

محطة زابوريجيا النووية سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي الأسلحة الغربية المدنية الروسية

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