الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى نفسى: أسر تحاول إنهاء حياة بناتها بسبب خطأها فى قصة حب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحدث الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، عن طرق التعامل مع أسئلة الأولاد والبنات عن الحب والرتباط والصداقة، وذلك خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر على قناة ON.

وشدد على ضرورة الاستماع بحرص للأبناء والبنات، حينما يتحدثون عن علاقتهم العاطفية، مضيفًا:" ابني جالي واعترفلى بحبه من أيام الجامعة".

وحذر من أنه: "فيه بنات بتنتحر وأولاد بتهرب من رد فعل الأسرة على دخولهم في قصة حب"، مشددًا على أن الأب هو الأمان والقدوة وغيابه أو تشدده يؤدي لاضطرابات نفسية للأبناء.

وتابع: "المجتمع الشرقي بيفرح بالولد الجان اللي ليه علاقات والعكس مع البنات.. إحنا ناس صعايدة يابيه.. وهناك أسر تحاول إنهاء حياة بناتها بسبب خطأها في قصة حب".

وشدد على ضرورة أن يعترف الطرفان في العلاقات العاطفية كلًا منهما للآخر قبل الوصول لمرحلة الزواج.

قناة on جمال فرويز خالد أبو بكر

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