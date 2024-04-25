التنمية المحلية: البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال 60 يومًا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر أن يتم التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بدءا من يوم 5 مايو عن طريق التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو التقدم بطلب عن طريق بوابة خدمات المحليات والبوابات الخاصة بالمراكز التكنولوجية.

وشدد الدكتور خالد قاسم، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على ضرورة رفع صور كافة المستندات اللازمة لتقديم الطلب، ومن ثم يحصل على كود ورقم مسلسل ليتوجه بعدها إلى المركز التكنولوجي للانتهاء من بقية الإجراءات.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، سيتم البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال 60 يوما بعد التأكد من سداد 25 % جدية التصالح وصحة الأوراق المقدمة للجنة، لافتا إلى أن مدفوعات التصالح سيتاح تقسيطها حتى خمس سنوات، حيث أول ثلاث سنوات دون فائدة.