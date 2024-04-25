العارورى: جيش الاحتلال لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها فى قطاع غزة

كشف عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، عن الجرائم المستمرة للاحتلال داخل قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الخميس،:" إن الاحتلال الاسرائيلي حول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية.

وأضاف عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يترك جريمة حرب واحدة إلا وارتكبها في قطاع غزة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقد أن بقاء "الأونروا"، هو شاهد حي لاستمرار قضية اللاجئين في فلسطين، الأمر الذي جعلها تنشر الأكاذيب بحقها للقضاء عليها.