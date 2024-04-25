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على حفظى: الجيش المصرى نفذ 4000 عملية خلال 500 يوم فى حرب الاستنزاف

اللواء علي حفظي
اللواء علي حفظي

علق اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، على احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، المُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الخميس: "حرب الاستنزاف كانت أطول حرب بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، ولقن فيها أبناء مصر العدو درسًا قاسيًا وباعترافهم".

وأضاف اللواء علي حفظي "مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق": الجيش المصري نفذ أكثر من 4000 عملية خلال 500 يوم في حرب الاستنزاف".

وأشار اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إلى أن أرض سيناء تمثل أحد ملامح الشخصية المصرية.

أرض سيناء تحرير سيناء مصر جديدة Etc

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