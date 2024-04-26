الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصين تؤكد دعمها جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج،

أكدت وزارة الخارجية الصينية، دعمها كل السبل التي تستهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال الحوار والتشاور لتعزيز الوحدة الوطنية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكشف مسئول أمريكي أن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه أجرى محادثات موسعة وبناءة مع نظيره الصيني في بكين، وأعلنت الخارجية الأمريكية أن بلينكن ووانج يي ناقشا ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، كما ناقشا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي.

الخارجية الصينية المصالحة الفلسطينية الوحدة الوطنية القاهرة الإخبارية الخارجية

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