الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تنظر بكين إلى زيارة "بلينكن" الأخيرة.. صحفية صينية تجيب

بلينكن
بلينكن

قالت ياي شين هوا، صحفية صينية، إن الصين تهتم كثيرا بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مقارنة بزيارته الأولى لبكين العام الماضي، فمن الملاحظ أن تصريحات الصين لهذه الزيارة إيجابية مقارنة بالمرة السابقة، حيث أكدت ترحيبها بزيارة الوزير الأمريكي.

وأضافت "هوا "، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الرئيسين الصيني والأمريكي توصلا إلى بعض التوافقات المشتركة في نوفمبر الماضي في سان فرانسسكو الأمريكية، والتي شهدت تبادلات رفيعة المستوى بين البلدين.

وتابعت: "مثل هذه التفاعلات تهدف إلى تعزيز الحوار والتبادل بين الجانبين وإجراء تنسيق عميق حول بعض القضايا الحساسة، من بينها الأزمة الأوكرانية والحرب في قطاع غزة، بجانب العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، وبعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في تايوان وبحر الصين الجنوبي".

القاهرة الإخبارية الصين ياي شين هوا

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