الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن يزور إسرائيل الثلاثاء

بلينكن
بلينكن

يستعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لزيارة إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

مباحثات أمريكية صينية

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الصينية بكين، أمس الخميس، وأجرى محادثات موسعة وبناءة مع نظيره الصيني في بكين، وفقًا للخارجية الأمريكية، التي قالت في بيانٍ إن بلينكن و"وانج يي" ناقشا ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، كما ناقشا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي.

بلينكن القاهرة الإخبارية وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إسرائيل

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