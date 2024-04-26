بلينكن يزور إسرائيل الثلاثاء

يستعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لزيارة إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

مباحثات أمريكية صينية

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الصينية بكين، أمس الخميس، وأجرى محادثات موسعة وبناءة مع نظيره الصيني في بكين، وفقًا للخارجية الأمريكية، التي قالت في بيانٍ إن بلينكن و"وانج يي" ناقشا ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، كما ناقشا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي.