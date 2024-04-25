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توك شو

أستاذ صحة نفسية: "لو ابنك محبش يبقى فيه مشكلة"

العلاقات العاطفية
العلاقات العاطفية

قالت الدكتورة رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن العلاقات العاطفية شيء جيد، والأهم هو السلوك، مضيفًا: "لو ابنك محبش يبقى فيه مشكلة ولازم تشوف حل".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبوبكر على قناة ON"": "لو ابنك قال لك أنا باحب لازم تفرح لأنها من علامات النضوج والنمو الطبيعي عاطفيًا".

وواصلت: "تبدأ تقلق لو ابنك ماعندوش مشاعر تجاه الجنس الآخر وهو في ثانوي.. والأسر المتشددة بتسبب كوارث لأبنائها والمتسيبة كوارثها أكبر".

بني سويف خالد أبو بكر رشا الجندي

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