الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصر تنافس على ذهبيتين وبرونزيتين في أول أيام بطولة إفريقيا للجودو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو المقامة حاليا في القاهرة، عن تأهل 4 لاعبين مصريين للمنافسة على الميداليات.

نتائج اللاعبين المصريين في أول أيام البطولة

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين كالتالي: 
يسري سامي وزن (60 كجم) – تأهل لمواجهة بطل المغرب على الميدالية الذهبية.
أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – تأهل لمواجهة بطل الجزائر على الميدالية الذهبية.
محمد عبد الموجود (66 كجم) – يواجه بطل المغرب على الميدالية. البرونزية
نورا سالم (48 كجم) – تواجه بطلة المغرب على الميدالية البرونزية.

وانطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

الدول المشاركة في البطولة

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة، وهي، “أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر”.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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