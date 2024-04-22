الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وصول المنتخبات المشاركة فى البطولة الأفريقية للجودو إلى القاهرة

الجودو
الجودو

تبدأ اليوم الإثنين، الوفود والمنتخبات المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية  للجودو، الوصول إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في المنافسات، التي تقام في الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي (أنجولا – الجزائر – بوتسوانا- بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو- أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا- ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر).

 ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 حتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة فى أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

18 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

أعلن الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للكبار، خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

الرجال:
يسري سامي (60 كجم)
عمر سامي (60 كجم)
محمد عبد الموجود (66 كجم)
أحمد عبد الرحمن (66 كجم)
عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)
عبد الرحمن محمد (81 كجم)
علي حازم (90 كجم)
كريم إبراهيم (100 كجم)
محمد أبورقية (+100 كجم)

السيدات:
نورا سالم (48 كجم)
زينب صفا (52 كجم)
تسنيم رشدي (57 كجم)
حنين الطيب (57 كجم)
فاطمة غانم (63 كجم)
ساجدة غنيم (63 كجم)
فريدة مجدي (70 كجم)
آية إيهاب (78 كجم)
صفا سليمان (+78 كجم)

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجموع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

إدارة اتحاد الجودو بطولة العالم الجودو مرزوق على البطولة العربية للأندية يستعد اتحاد الجودو العالم

الأكثر قراءة

عاجل|قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عامل يحتجز فتاة فى شقته ويعاشرها 6 أشهر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال