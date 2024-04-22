عبد الفتاح النجار: حققنا نتيجة جيدة وفقاً لظروف البطولة وجنة علي مفاجأة البطولة

كشف عبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه عن رضاه عن أداء للعبي المنتخب خلال منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي استضافتها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال "النجار" إن لاعبي المنتخب ظهروا بصورة طيبة ولولا الظروف الطارئة التي تعرض لها أبطال الفراعنة لكنا شاهدنا عدد أكبر من الميداليات الذهبية بالبطولة.

وأوضح أن بعض لاعبي الفراعنة لهم ظروف خاصة حالت بينهم وبين الذهبية خاصة طه طارق ويوسف بدوي حيث أن طه يؤدي الخدمة العسكرية ولا يخرج من الجيش إلا في البطولات فقط حيث أن وصوله للنهائي والتتويج بالفضية هو انجاز كبير بالنسبة للاعب لا يخوض تدريبات المنتخب بشكل منتظم.

وعن فضية يوسف بدوي قال النجار أن الاعب كان يعاني من زيادة في الوزن حوالي 6 كجم وتم رفع الحمل البدني له لينجح في خفض وزنه يوم الميزان بالبطولة ليعاني اللاعب من إجهاد كبير خلال خوضه منافسات البطولة ولذا نتقبل حصده الفضية بعد تتويجه بذهبية البريميرليج الماضية بتركيا.

وعن خروج فريال أشرف من دور الثمانية بالبطولة قال النجار أن تواجد فريال بالبطولة بعد غياب طويل هو شئ جيد للمنتخب خاصة وأنه لا يوجد لاعبين في وزنها بالمنتخب حاليا مشيرا إلى أنها قدمت أداء رائعا في البطولة ولولا عدم التركيز خلال المواجهة الأخيرة لتوجت بميدالية في أول مشاركة لها بعد غياب طويل بسبب فترة الحمل.

وأشار النجار إلى أن البطولة شهدت مفاجأة جميلة لنا بتتويج البطلة جنة على بالميدالية الذهبية لنكتسب بطلة جديدة في كتيبة أبطال الفراعنة خاصة وأنها تبشر بمستقبل واعد لمنتخب الكاراتيه في البطولات المقبلة.

وتابع النجار أن الجهاز الفني سيغلق صفحة البطولة لنبدأ الأعداد للبطولات القادمة وتدارك الأخطاء خلالها لتعود مصر مرة أخري لحصد المركز الأول بالترتيب العام للبطولة حيث سيبدأ الفريق في الاستعداد لبطولة البريميرليج بالمغرب.

وعن تنظيم مصر لبطولة العالم 2025 قال النجار أنها فرصة جيدة للاعبين للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للظهور بمنظر يليق بهم واكتساح منصات التتويج مؤكدا أن البطولة ستنظم بشكل رائع يليق بمكانة مصر في العالم ولذا على اللاعبين استغلالها للتتويج بأكبر عدد ممكن من الميداليات لتصبح بطولة تاريخية في قلب القاهرة.

ونجح المنتخب الوطني في التتويج بـ 6 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق عبدالله ممدوح في وزن -75 كجم كوميتيه وجنة علي في وزن 50 كجم كوميتيه.

بينما جاءت الميداليات الفضية عن طريق يوسف بدوي في وزن -84 كجم كوميتيه وطه طارق في وزن +84 كجم كوميتيه بينما حصد البرونزيات كل من يوسف فرج في وزن -75 كجم كوميتيه وحازم محمد في وزن +84 كجم.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

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