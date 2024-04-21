6 ميداليات منهم ذهبيتين حصيلة مصر في الدوري العالمي للكاراتيه

أسدل الستار منذ قليل على منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي تستضيفها مصر حاليا على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



ونجح المنتخب الوطني في التتويج بـ 6 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

فاز عبدالله ممدوح لاعب المنتخب الوطني بذهبية وزن -75 كجم كوميتيه بعد تغلبه على التركي فاروق عمر يورور في النهائي بنتيجة 5/3.

فيما فازت جنة علي، بذهبية وزن 50 كجم كوميتيه بعد تغلبها على الكازاخستانية مولدير زاهنجبايرباي في النهائي بنتيجة 9/0.

وحصل يوسف بدوي على فضية وزن -84 كجم كوميتيه بعد الخسارة من اللاعب الأردني محمد الجعفري في المباراة النهائية بنتيجة 12/3.

فيما حصل طه طارق على فضية وزن +84 كجم كوميتيه، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام السعودي سند سفياني بنتيجة 5/4.

وفاز يوسف فرج ببرونزية وزن -75 كجم كوميتيه، عقب فوزه على نظيره الياباني يوسي ساكيياما بنتيجة 2/1.

وجاءت البرونزية الثانية عن طريق حازم محمد بمنافسات وزن +84 كجم، عقب فوزه على الجزائري حسين ديخي بنتيجة 0/8.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

جنة علي تمنح مصر الذهبية الثانية بالدوري العالمي للكاراتيه

توجت جنة علي لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الذهبية في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي تستضيفها مصر حاليا على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتختتم منافساتها اليوم.

وحصدت جنة علي ذهبية وزن 50 كجم كوميتيه بعد تغلبها على الكازاخستانية مولدير زاهنجبايرباي في النهائي بنتيجة 9-0 لتحصل لمصر على الذهبية الثانية بعد ذهبية عبد الله ممدوح في منافسات تحت 75 كجم كوميتيه.

وكان لاعبا منتخبنا الوطني للكاراتيه يوسف فرج وحازم محمد قد توجا بميداليتين برونزيتين في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

وجاءت برونزية يوسف فرج بمنافسات وزن تحت 75 كجم كوميتيه، عقب فوزه على نظيره الياباني يوسي ساكيياما بنتيجة 2-1.

فيما جاءت برونزية حازم محمد بمنافسات وزن فوق 84 كجم، عقب فوزه على الجزائري حسين ديخي بنتيجة 8-0.

واحتل لاعب منتخبنا الوطني زياد علي المركز الخامس في منافسات وزن تحت 60 كجم كوميتيه، عقب انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية بسبب الإصابة.

كما احتلت لاعبة منتخبنا الوطني آية هشام المركز الخامس في منافسات فردي الكاتا سيدات.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

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