الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جنة علي تمنح مصر الذهبية الثانية بالدوري العالمي للكاراتيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توجت جنة علي لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الذهبية في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي تستضيفها مصر حاليا على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتختتم منافساتها اليوم.

وحصدت جنة علي ذهبية وزن 50 كجم كوميتيه بعد تغلبها على الكازاخستانية مولدير زاهنجبايرباي في النهائي بنتيجة 9-0 لتحصل لمصر على الذهبية الثانية بعد ذهبية عبد الله ممدوح في منافسات تحت 75 كجم كوميتيه.

وكان لاعبا منتخبنا الوطني للكاراتيه يوسف فرج وحازم محمد قد توجا بميداليتين برونزيتين في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

وجاءت برونزية يوسف فرج بمنافسات وزن تحت 75 كجم كوميتيه ، عقب فوزه على نظيره الياباني يوسي ساكيياما بنتيجة 2-1.

فيما جاءت برونزية حازم محمد بمنافسات وزن فوق 84 كجم ، عقب فوزه على الجزائري حسين ديخي بنتيجة 8-0.

واحتل لاعب منتخبنا الوطني زياد علي المركز الخامس في منافسات وزن تحت 60 كجم كوميتيه ، عقب انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية بسبب الإصابة.

كما احتلت لاعبة منتخبنا الوطني آية هشام المركز الخامس في منافسات فردي الكاتا سيدات.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

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جنة على البريميرليج الكارتية رئيس اتحاد الكارتية محمد الدهراوي

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