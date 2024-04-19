مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر قادرة على تنظيم بطولة العالم العام المقبل

أكد ستيبان بيريز مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه على بطولات البريميرليج، أنها المرة الرابعة التي يحضر فيها بطولة على أرض مصر، وفي كل مرة يكون التنظيم أكثر احترافية من المرة السابقة.

ويتواجد “بيريز” في القاهرة حاليا للإشراف على تنظيم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه البريميرليج، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

وعن الفارق الذي لاحظه مع انطلاق البطولة اليوم، قال بيريز:"أهم اختلاف بين بطولة العام الماضي والبطولة الحالية هو موقع الحكام، حيث أن موقع الحكام في البطولة الحالية أفضل بكثير ويسهل مهمتهم في متابعة المباريات خاصةً مع شكل الملعب المريح للنظر، وكذا موقع الإعلاميين والمصورين".

وعن تنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه العام المقبل، قال رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي: " واثق من تنظيم مصر لبطولة ممتازة ".

وتحدث “بيريز” عن الفارق بين بطولة العالم، والدوري العالمي، ان المشاركة في الدوري العالمي مفتوحة يمكن لافضل مائة لاعب على العالم المشاركة بها، أما في بطولات العالم فيتأهل فقط افضل 32 لاعبًا جمعوا نقاط في كل فئة منافسة، ما يعني أن بطولة العالم يتنافس فيها صفوة اللاعبين ".

انطلاق بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالقاهرة

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 حتى 21 إبريل الجاري.

وتقام اليوم، منافسات 75 كجم رجال، 61 كجم سيدات، 60 كجم رجال، 50 كجم سيدات، كاتا سيدات، 84 كجم رجال.

وبدأت البطولة بمنافسات الدور الأول لوزن 75 كجم، والتي يشارك فيها لاعبو منتخبنا عبد الله ممدوح، وعبد الله هشام، ويوسف فرج.



تليها منافسات الدور الأول لوزن 61 كجم سيدات، والتي تشارك بها لاعبتا منتخبنا نورسين محمد ودهب علي.



ثم تقام منافسات الدور الأول لوزن 60 كجم رجال والتي يشارك بها لاعب منتخبنا عمرو علاء، فينا يشارك في منافسات الدور الأول لوزن 50 كجم سيدات ريم سلامة وجنة علي، تليها منافسات الدور الأول الكاتا سيدات حيث تشارك مصر بـ 4 لاعبات هن آية هشام، مريم العزبي، چنى خميس، وأسماء علام.



وتقام في تمام الساعة الرابعة إلا الربع منافسات الدور الأول لوزن 84 كجم رجال بمشاركة لاعب منتخبنا يوسف بدوي.

وتقام الساعة السادسة والنصف منافسات ربع النهائي لموازين الكوميته التي أقيم دورها الأول صباحا وهي " 75 رجال، 61 كجم سيدات، 60 كجم رجال، 50 كجم سيدات، 84 كجم رجال" يليها منافسات ربع النهائي ثم نصف النهائي الكاتا سيدات.



ويختتم اليوم الأول بإقامة منافسات نصف نهائي الكوميتيه لموازين 75 رجال، 61 كجم سيدات، 60 كجم رجال، 50 كجم سيدات، 84 كجم رجال.