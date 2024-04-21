حكم الكاراتيه الأولمبى: تنظيم مصر البطولات عالمى

أشاد الحكم الأولمبي جوسيبي زاكارو بالتنظيم المميز لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريمييرليج" التي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري.

وقال الحكم الإيطالي زاكارو إنه يشارك للمرة الثانية في تحكيم بطولات "البريميرليج" بالقاهرة مؤكدًا أن تنظيم النسخة الحالية يعد أفضل من النسخة الأولى التي شارك بها، حيث إن هناك اهتماما بجميع التفاصيل بالبطولة مما يجعلها النسخة الأفضل في جميع بطولات "البريميرليج" التي شارك بها.

وأضاف زاكارو أن مصر تتقدم للغاية في تنظيم الأحداث العالمية، مشيرًا إلى أنه يتشوق لمشاهدة استضافة مصر بطولة العالم 2025، والتي يثق أنها ستخرج بشكل مبهر يليق بعظمة مصر كما عهدناها.

عن مستوى المنافسة بالبطولة قال زاكارو إن البطولة تشهد مستويات قوية للغاية، خاصة أنها تجمع أفضل اللاعبين في العالم مشيدًا بمستوى اللاعبين المصريين المشاركين بالبطولة خاصة وأنهم وضعوا أنفسهم ضمن صفوة لاعبي الكاراتيه في العالم.

وعن مشاركته في أوليمبياد طوكيو الماضية، قال زاكارو إنها كانت تجربة لا تنسي من جميع الجوانب من تنظيم وتحكيم ومستوى لاعبين، حيث كانت تجمع أفضل اللاعبين الذين وضعوا بصمة كبيرة في تاريخ دورات الألعاب الأوليمبية.

وأوضح زاكارو أنه يتمني أن يعود الكاراتيه لدورات الألعاب الأوليمبية خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أنه يتمنى مشاركته أوليمبياد 2032.

4 مصريين في نهائي "البريميرليج" للكاراتيه اليوم.. و4 ينافسون على البرونز



يسدل الستار، اليوم، على منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري.

ويخوض الرباعي المصري يوسف بدوي وزن-84 كجم كوميتيه، وجنة علي وزن -50 كجم كوميتيه أنسات، وعبدالله ممدوح وزن -75 كجم كوميتيه، طه طارق وزن +84 كجم كوميتيه المباراة النهائية لميزان كل منهم، حيث يلعب يوسف بدوي أمام الأردني محمد الجعفري، وجنة علي أمام لاعبة كازاخستان مولدير زاهنجبايرباي، ويلعب عبد الله ممدوح أمام التركي فاروق عمر يورور، فيما يلعب طه طارق أمام السعودي سند سفياني.

وعلى الميداليات البرونزية ينافس الرباعي يوسف فرج وزن -75 كجم كوميتيه، وزياد علي وزن -60 كجم كوميتيه، وآية هشام أنسات كاتا، وحازم محمد وزن +84 كجم كوميته.

حيث يلعب يوسف فرج أمام الياباني يوسي ساكيياما، ويلعب زياد علي أمام لاعب كازاخستان قيصر ألبيسباي، فيما يلعب حازم محمد أمام الجزائري حسين ديخي.

وتلعب آية هشام على برونزية الكاتا سيدات أمام اليابانية سايكو أزوما.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار "الطريق إلى القاهرة 2025" في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، نحو 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.