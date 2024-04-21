الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برونزيتان لمصر في الدوري العالمي للكاراتيه بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توج لاعبا منتخبنا الوطني للكاراتيه يوسف فرج وحازم محمد بميداليتين برونزيتين في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي تستضيفها مصر حاليا على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتختتم منافساتها اليوم.

وجاءت برونزية يوسف فرج بمنافسات وزن -75 كجم كوميتيه، عقب فوزه على نظيره الياباني يوسي ساكيياما بنتيجة 2 / 1.

فيما جاءت برونزية حازم محمد بمنافسات وزن +84 كجم، عقب فوزه على الجزائري حسين ديخي بنتيجة 0/8.
واحتل لاعب منتخبنا الوطني زياد علي المركز الخامس في منافسات وزن -60 كجم كوميتيه، عقب انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية بسبب الإصابة. 

كما احتلت لاعبة منتخبنا الوطني آية هشام المركز الخامس في منافسات فردي الكاتا سيدات.

وتنطلق بعد قليل منافسات النهائي لجميع الأوزان حيث تخوض مصر 4 نهائيات، في وزن -84 كجم كوميتيه
يلعب يوسف بدوي أمام الأردني محمد الجعفري، وفي وزن -50 كجم كوميتيه سيدات تلعب جنة علي أمام الكازاخستانية مولدير زاهنجبايرباي، وفي وزن -75 كجم كوميتيه يلعب عبد الله ممدوح  أمام التركي فاروق عمر يورور، واخيرا في 
وزن +84 كجم كوميتيه يلعب طه طارق أمام السعودي سند سفياني.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.
وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024 حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

حكم الكاراتيه الأولمبي: لدينا ثقة في تنظيم مبهر لبطولة العالم العام المقبل


أشاد الحكم الأولمبي جوسيبي زاكارو بالتنظيم المميز لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ التي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

وقال الحكم الإيطالي زاكارو أنه يشارك للمرة الثانية في تحكيم بطولات "البريميرليج" بالقاهرة مؤكدا أن تنظيم النسخة الحالية يعد أفضل من النسخة الأولى التي شارك بها حيث أنه هناك اهتمام بجميع التفاصيل بالبطولة منا يجعلها النسخة الأفضل في جميع بطولات "البريميرليج" التي شارك بها.

 

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الكارتية اتحاد اكارتية بطولة العالم بطولة البريميرليج برئاسة محمد الدهراوي

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