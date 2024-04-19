تأهل 3 مصريين لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

تأهل 3 لاعبين مصريين لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج»، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 حتى 21 إبريل الجاري وذلك في أول أيام البطولة التي انطلقت اليوم.

وتمكن الثلاثي المصري يوسف بدوي وجنى علي وعبدالله ممدوح في منافسات الكوميتيه من التأهل للمباراة النهائية لينافسوا على الميدالية الذهبية.

حيث تغلب يوسف بدوي في ميزان -84 كجم كوميتيه على لاعب أوكرانيا في لقاء نصف النهائي، بينما فاز عبدالله ممدوح وزن -75 كجم كوميتيه على لاعب فرنسا، وأخيرًا تأهلت جنى علي وزن -50 كجم كوميتيه أنسات، للمباراة النهائية على حساب لاعبة كولومبيا.

وعلى الميداليات البرونزية ينافس الثلاثي يوسف فرج وزياد علي كوميتيه، وآية هشام أنسات كاتا، بعدما خسروا في نصف النهائي.

حيث خسر يوسف فرج وزن -75 كجم كوميتيه، في نصف النهائي أمام لاعب تركيا، وزياد علي وزن -60 كجم كوميتيه رجال خسر من لاعب اليابان، وأخيرًا خسرت آية هشام الكاتا من لاعبة اليابان لتلعب على البرونزية.

ومن المقرر أن تقام مباريات البرونزية، صباح يوم الأحد المقبل، فيما تقام المباريات النهائية في اليوم ذاته مساءً.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، مايقرب من 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

انطلاق بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالقاهرة

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 حتى 21 إبريل الجاري.

وتقام اليوم منافسات 75 كجم رجال، 61 كجم سيدات، 60 كجم رجال، 50 كجم سيدات، كاتا سيدات، 84 كجم رجال.

وبدأت البطولة بمنافسات الدور الأول لوزن 75 كجم، والتي يشارك فيها لاعبو منتخبنا عبد الله ممدوح، وعبد الله هشام، ويوسف فرج.

تليها منافسات الدور الأول لوزن 61 كجم سيدات، والتي تشارك بها لاعبتا منتخبنا نورسين محمد ودهب علي.

ثم تقام منافسات الدور الأول لوزن 60 كجم رجال والتي يشارك بها لاعب منتخبنا عمرو علاء، فينا يشارك في منافسات الدور الأول لوزن 50 كجم سيدات ريم سلامة وجنة علي، تليها منافسات الدور الأول الكاتا سيدات حيث تشارك مصر بـ 4 لاعبات هن آية هشام، مريم العزبي، چنى خميس، وأسماء علام.

وتقام في تمام الساعة الرابعة إلا الربع منافسات الدور الأول لوزن 84 كجم رجال بمشاركة لاعب منتخبنا يوسف بدوي.

وتقام الساعة السادسة والنصف منافسات ربع النهائي لموازين الكوميته التي أقيم دورها الأول صباحا وهي " 75 رجال، 61 كجم سيدات، 60 كجم رجال، 50 كجم سيدات، 84 كجم رجال" يليها منافسات ربع النهائي ثم نصف النهائي الكاتا سيدات.

ويختتم اليوم الأول بإقامة منافسات نصف نهائي الكوميتيه لموازين 75 رجال، 61 كجم سيدات، 60 كجم رجال، 50 كجم سيدات، 84 كجم رجال.

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