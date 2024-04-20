افتتاح المؤتمر الدولى للثقافة الرياضية بحضور صبحى ونظيريه الفلسطينى واللبنانى

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية بدولة فلسطين، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضية بالجمهورية اللبنانية؛ افتتاح المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية، الذي ينظمه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، للاحتفاء والاحتفال بتكريم عدد من نجوم الرياضة العربية في كل المجالات، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

انطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية، وموجانز كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق وأمين عام اتحاد الكونفيدراليات الإفريقية، وعضو اللجنة التنفييذية لاتحاد الاتحادات العربية وأمين عام المؤتمر، والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

في بداية كلمته، نقل الدكتور أشرف صبحي كلمة وتحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد فيها أن عقد مؤتمر الثقافة الرياضية يأتي في إطار استراتيجية مصر لبناء الإنسان من خلال الرياضة، التي تنعكس على القوة البدنية والحالة النفسية للمواطنين، وأن الدولة المصرية تقدر قيمة الرياضة ودورها الإيجابي الذي ينعكس على المجتمع، لتصبح الرياضة فلسفة حياة لممارسيها وشريكًا داعمًا في تحقيق التنمية المستدامة للوطن.

صبحي: استضافة مصر الحدث دليل على تقديرها الكبير للرياضة

وأضاف الوزير: "إن استضافة مصر هذا المؤتمر، الذي تتعاون فيه كل منظومة الثقافة الرياضية المصرية والعربية والإفريقية والدولية؛ دليل على تقديرها الكبير للرياضة فلسفة وممارسة، في إطار رؤيتها 2030، التي تستهدف الارتقاء بكل ما يسهم في بناء الإنسان عقليًا وبدنيًا، ليكون قادرًا على خدمة الوطن في أي مجال ورفع رايته في كل المحافل، ونشيد ونثمن دور الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية على دورهما في تنظيم هذا الحدث الكبير، حيث إن الدولة المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال أي احتفالية أو فعالية رياضية على المستوى الدولي، لما تمتلكه مصر من بنية رياضية من إمكانات إنشائية وبشرية قادرة على إخراج الأحداث في أفضل صورة، حيث أصبحت مصر موضع ثقة من كل الاتحادات الدولية، وكذلك قبلة أولى لاستقبال كل المناسبات الرياضية، لما قدمته في الآونة الأخيرة من تنظيم مشرف ومتميز أشاد به العالم في كبري المؤتمرات والبطولات الدولية التي أقيمت على أراضيها في ظل جائحة كورونا وما بعدها".

وتوجه موجانز كريكبي، رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدولة المصرية على الاهتمام بموضوعات الثقافة الرياضية والعمل على نشرها.

ونقل الوزير المفوض فيصل غسال، مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، تحيات أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، موضحًا عدة مفاهيم تتعلق بتعزيز وتعميق الثقافة الرياضية وجعلها أسلوبًا في الحياة، ومجالات عمل يقوم بها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومن بينها الثقافة الرياضية، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق للمؤتمر في مختلف جلساته وفعالياته.

الرياضة والثقافة وجهان لعملة واحدة

وأكد الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، أن الرياضة والثقافة وجهان لعملة واحدة، ومن دواعي الفخر أن القدماء المصريين كانوا أول من ابتكر العديد من اللعبات الرياضية ونقلها العالم عنهم، وأدرج العديد منها في البرنامج الأوليمبي، وزادت في عصرنا الحالي باعتبارها أمنًا قوميًا كما قال عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أعقب ذلك، إعلان تشكيل مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والمكون من القطري محمد بن يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية القطرية رئيسًا، والإماراتي عيسي هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والأردني جمال الصرايرة رئيس مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، والمصري الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، والسعودي فيصل غسال مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، والعماني بدر الرواس رئيس نادي ظفار العماني السابق، والسعودي الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، والبطلة الأوليمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية الجزائرية، واللبناني زيد الخيامي المدير العام السابق لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية.

إدارة الأزمات في المجال الرياضي

ثم انطلقت الجلسة الأولى، برئاسة الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العليا بوزارة الشباب والرياضة، والتي يتحدث فيها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المؤتمر، والفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية بدولة فلسطين، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضية بالجمهورية اللبنانية، وعنوانها "إدارة الأزمات في المجال الرياضي".

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث