على فرج يصعد لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش

تأهل علي فرج لاعب اندية وادي دجلة للدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية-ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.



وصعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على محمد الشوربجي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط(11-9) (11-6) (11-6).



وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.



نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2024:

شهد اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء منافسات قوية من قبل اللاعبين استعداداً للتأهل للربع النهائي.



تأهل إلى الدور الربع نهائي كل من اللاعب بول كول المصنف الثاني عالمياً من نيوزيلاندا، واللاعبين مصطفى عسل المصنف الرابع عالمياً، واللاعب كريم عبدالجواد المصنف الخامس عالميا، واللاعب علي أبوالعينين المصنف الثالث عشر عالمياً من مصر.



وفي السيدات فازت كل من اللاعبتين نوران جوهر المصنفه الثانية عالمياً، واللاعبة نور الطيب المصنفه الخامسه عالمياً من مصر، واللاعبة جورجينا كندي المصنفة السادسة عالمياً من إنجلترا، واللاعبة اوليفيا ويفر المصنفة السابعة عالمياً من الولايات المتحدة.



نتائج مباريات اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

فاز اللاعب بول كول المصنف الثاني عالمياً من نيوزيلاندا على اللاعب غريغوري مارش المصنف الثالث والثلاثون عالمياً من فرنسا بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4/ 11-5 / 11-8 / 11-2 .

وفاز اللاعب كريم عبدالجواد المصنف الخامس عالميا من مصر على اللاعب جريج لوبان المصنف الثاني والعشرون عالمياً من سكوتلاندا بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6/2-11/3-11/ 7-11.

كما فاز اللاعب علي ابو العنين المصنف الثالث عشر عالمياً من مصر على اللاعب مروان الشوربجي المصنف التاسع عالمياً من انجلترا بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:13-11/ 13-11 / 4-11/ 11-6

وفاز اللاعب مصطفى عسل المصنف الرابع عالمياً من مصر على اللاعب ديميتري شتاينمان المصنف الثامن والعشرون عالمياً من سويسرا، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5/ 11-3/ 11-7 .

نتائج مباريات اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:

فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً من مصر علي اللاعبة أمينة عرفي المصنفة الثالثة عشرة عالمياً من مصر بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-8/ 11-3/ 9-11 / 11-5.

وفازت اللاعبة جورجينا كندي المصنفة السادسة عالمياً من انجلترا على اللاعبة ايرا ازمان المصنفة الرابع والأربعون عالمياً بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-8/ 11-5/ 11-6.

كما فازت اللاعبة نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً من مصر على اللاعبة سارة جين بيري المصنفة السابع عشر عالمياً من انجلترا، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:11-3/ 11-9/11-8.

وفازت اللاعبة اوليفيا فيتشر المصنفة السابعة عالمياً من الولايات المتحدة علي اللاعبة ملك خفاجي المصنفة السابع والثلاثون عالمياً من مصر بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:11-0/ 8-11/ 11-6/ 11-2