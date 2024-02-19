خامس ألقابه هذا الموسم.. على فرج يتوج ببطولة هيوستن للاسكواش

توج علي فرج لاعب وادي دجلة وبطل العالم، ببطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه في المباراة النهائية على زميله بالفريق مازن هشام -المصنف السابع عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-9) (11-5)، ليحقق "فرج" خامس ألقابه في الموسم الحالي 2023/2024، ويواصل التربع على عرش صدارة التصنيف العالمي.

وأعرب بطل العالم علي فرج، عن سعادته بالتتويج بالبطولة الخامسة خلال مشواره هذا الموسم والحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، مشيرًا إلى أنه وصوله وزميله بالفريق مازن هشام للمباراة النهائية لبطولة هيوستن إحدى البطولات الذهبية الكبرى يدل على نجاح إدارة أندية وادى دجلة في تأهيل لاعبي الإسكواش بالشكل الأمثل للحفاظ على ريادة مصر للعبة عالميًا.

واختتمت منافسات بطولة هيوستن للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال- والمقامة بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.