الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس الجودو: نستعد لإبهار العالم في بطولة أفريقيا وأشكر الدولة المصرية على الدعم

مرزوق علي رئيس اتحاد
مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو

أكد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن مستوى تنظيم البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري في القاهرة، لم يحدث من قبل على مستوى القارة السمراء، وأن هناك حرص كبير من الاتحاد المصري وشركة المتحدة للرياضة على تنظيم بطولة تليق بسمعة الدولة والرياضة المصرية.

ووجه مرزوق علي الشكر إلى الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأيضا الاهتمام غير المسبوق باستضافة كافة الأحداث الرياضية وتجهيز المنتخبات الوطنية لإعتلاء منصات التتويج في كافة المناسبات.

وأضاف مرزوق علي، أن مسئولي الاتحاد الأفريقي للجودو أبدوا انبهارهم بالتجهيزات التي شهدتها صالة البطولة، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تنظيم بطولة تضاهي وتفوق المستوى الذي تظهر عليه بطولات العالم والبطولات الدولية الكبرى.

ويواصل مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي وشركة المتحدة للرياضة، العمل من أجل تجهيز الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقرر إنطلاقها غدا الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وشهدت صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، استعدادات وتجهيزات ضخمة استعدادا لاستضافة منافسات البطولة، التي من المقرر أن تقام بمشاركة 35 دولة في مقدمتهم منتخب مصر.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي،
أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي

الرجال

يسري سامي (60 كجم)

محمد عبد الموجود (66 كجم)

أحمد عبد الرحمن (66 كجم)

عمر سامي (73 كجم)

عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)

عبد الرحمن محمد (81 كجم)

علي حازم (90 كجم)

كريم صبحي (100 كجم)

محمد أبورقية (+100 كجم)

السيدات
نورا سالم (48 كجم)

زينب صفا (52 كجم)

تسنيم رشدي (57 كجم)

حنين الطيب (57 كجم)

فاطمة غانم (63 كجم)

ساجدة غنيم (63 كجم)

فريدة مجدي (70 كجم)

آية إيهاب (78 كجم)

صفا سليمان (+78 كجم)

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اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي استمرار تطوير الجودو البطولة الأفريقية للجودو رئيس الاتحاد الدولي لجودو البطولة العربية لأندية الجودو

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