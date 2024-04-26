الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

خبير: نظم الري الحديث تساهم في مواجهة نقص الموارد وزيادة الإنتاجية الزراعية

تحديث نظم الرى
تحديث نظم الرى

تستمر الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، في تنفيذ خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الرى بالتنقيط والرش بدلا من الرى التقليدى بالغمر، خاصة فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر، وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية، في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة في مصر بسبب ثبات حصتنا السنوية من مياه النيل.

كما تستهدف خطة مشروعات وزارة الموارد المائية والرى، تحقيق أكبر استفادة من المياه، وذلك عبررفع كفاءة استخدام المياه عبر العديد من الطرق منها مشروع تطوير الري في الأراضي بالرش والتنقيط، سواء في الدلتا شمالا أو وادي النيل جنوبا ومنها زراعات قصب السكر، بما يحقق عدة من أهداف منها ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين خواص التربة مستقبلا.

مواجهة نقص موارد المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية

تحديث نظم الرى

من جهته، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الحكومة تنفذ خطة مشروعات كبرى لمواجهة الضغط على موارد المياه فى ظل تنامى الإحتياجات سنويا وثبات الموارد المتاحة من مياه النيل أو إعادة الاستخدام  خاصة مع ارتفاع العجز المائى فى مصر لما يقرب من 45 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

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بالتعاون مع جامعات يابانية.. خطة لتقييم أنظمة الري الحديث

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لترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.. خطة حكومية للتوسع فى تطبيق الرى الحديث

وأوضح أستاذ الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية مشروعات تحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى الأراضى الزراعية، فى مواجهة نقص موارد المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل المختلفة، بما يساهم فى توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي.

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تحديث نظم الرى باتنقيط والرش

كذلك، نوه الدكتور شراقى إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خطوات واسعة من الحكومة لتنمية الموارد المائية، خاصة أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة أولها الموقع الجغرافى الذى يجعلها فى المركز الأول عالميا فى ندرة الأمطار.

تحديث نظم الري بالتنقيط والرش تحديث نظم الرى بالتنقيط الموارد المائية والري تطوير الري في الأراضي زراعات قصب السكر

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