الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سويلم: مصر تدعم الدول الإفريقية فى مجال المياه ونقل خبرات الري الحديث

وزير الرى
وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة سُبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص في مجال تحسين وتطوير الرى.

وتم خلال الاجتماع، استعراض التنسيقات الجارية بين أجهزة الوزارة المعنية و"برنامج الغذاء العالمى"، بحيث تقدم وزارة الموارد المائية والري الخبرات المتميزة التى تمتلكها فى مجالات تطوير الرى والرى الحديث لنقلها للدول الإفريقية. 

حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع لاحق مع مسئولي برنامج الغذاء العالمى المعنيين بالقارة الإفريقية، لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والبرنامج لخدمة الدول الإفريقية. 

مصر حريصة على دعم الدول الإفريقية 

وصرح الدكتور سويلم بأن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حريصة على دعم الدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه، حيث تحرص مصر على نقل الخبرات والنماذج الناجحة التي تمتلكها للدول الإفريقية الشقيقة في مجالات تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية، والتي تنعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع العائد من وحدة المياه، بالإضافة لمشروعات حصاد مياه الأمطار والتي توفر الحماية للمواطنين بالدول الإفريقية مع توفير مصادر للمياه العذبة لاستخدامات الشرب ورعى الثروة الحيوانية بهذه الدول.

كما أكد على قيام الوزارة بتقديم العديد من برامج بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN، والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe لضمان استفادة الخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

txt

وزير الرى يجرى حركة تكليفات وانتدابات للوظائف القيادية بالقطاعات

txt

وزير الرى: خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية والسيول

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور شريف محمدى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، السيد الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والسفير رفيق خليل المستشار السياسى للوزير، والسفير محمد حجازى مستشار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والدكتورة تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى، والأستاذ الدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والدكتورة نهال عادل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث، والدكتورة نوران بدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والمهندس مصطفي سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل.

دعم الدول الإفريقية الشقيقة مجالات التعاون وزراء المياه الافارقة تطوير الرى والرى الحديث برنامج الغذاء العالمي دول حوض النيل

مواد متعلقة

وزير الرى يجرى حركة تكليفات وانتدابات للوظائف القيادية بالقطاعات

وزير الرى: خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية والسيول

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

من أقوى 100 سيدة في العالم.. اعرف من هى هدى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية