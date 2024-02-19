سويلم: مصر تدعم الدول الإفريقية فى مجال المياه ونقل خبرات الري الحديث

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة سُبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص في مجال تحسين وتطوير الرى.

وتم خلال الاجتماع، استعراض التنسيقات الجارية بين أجهزة الوزارة المعنية و"برنامج الغذاء العالمى"، بحيث تقدم وزارة الموارد المائية والري الخبرات المتميزة التى تمتلكها فى مجالات تطوير الرى والرى الحديث لنقلها للدول الإفريقية.

حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع لاحق مع مسئولي برنامج الغذاء العالمى المعنيين بالقارة الإفريقية، لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والبرنامج لخدمة الدول الإفريقية.

مصر حريصة على دعم الدول الإفريقية

وصرح الدكتور سويلم بأن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حريصة على دعم الدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه، حيث تحرص مصر على نقل الخبرات والنماذج الناجحة التي تمتلكها للدول الإفريقية الشقيقة في مجالات تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية، والتي تنعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع العائد من وحدة المياه، بالإضافة لمشروعات حصاد مياه الأمطار والتي توفر الحماية للمواطنين بالدول الإفريقية مع توفير مصادر للمياه العذبة لاستخدامات الشرب ورعى الثروة الحيوانية بهذه الدول.

كما أكد على قيام الوزارة بتقديم العديد من برامج بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN، والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe لضمان استفادة الخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور شريف محمدى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، السيد الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والسفير رفيق خليل المستشار السياسى للوزير، والسفير محمد حجازى مستشار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والدكتورة تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى، والأستاذ الدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والدكتورة نهال عادل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث، والدكتورة نوران بدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والمهندس مصطفي سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل.