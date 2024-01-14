الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.. خطة حكومية للتوسع فى تطبيق الرى الحديث

الرى الحديث
الرى الحديث

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، تشجيع المزارعين فى محافظات مصر، على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه فى الأراضى الزراعية، وأيضا زيادة إنتاجية المحاصيل وفرص التصدير إلى الخارج.

كما تستهدف وزارة الموارد المائية والرى، تطبيق منظومة متكاملة لتوفير وترشيد مياه الري فى مختلف زمامات الأراضى الزراعية بشكل فعال وعملي مدروس، وأيضا يُراعي كافة النواحي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والفنية في المقام الأول، خاصة في ظل الوعى المجتمى الكبير بقضايا المياه والتحديات الحالية مع زيادة الإستخدامات وثبات الموارد المتاحة.

فى الإطار ذاته، أكد رئيس الوزراء، خلال جولة أمس فى البحيرة والإسكندرية، على أهمية تطبيق نظم الرى الحديث، وذلك لزيادة حجم الإنتاج من الفدان الواحد، والتقليل من كمية المياه المستخدمة، وهو ما ينعكس على حجم الاعتماد علي الأسمدة، ويجعل فى النهاية المنتج منتجا عضويا، لافتا الى ان استخدام هذا النموذج يحقق وفرا كبيرا فى كميات المياه وكذا انتاجية اعلى، هذا بخلاف قدرة المنتج على المنافسة فى الاسواق العالمية وبيعه بسعر أعلى.

من جانبه، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن أن التقليل من كمية مياه الري يرفع نسبة التصدير تصريح علمي دقيق وحقيقى، مشيرا إلى أنه يتم العمل في المؤسسة العربية لعلماء الشباب على مشروع للري الحديث وهو أول مرة يُطبق في مصر وهو التجفيف الجزئي لمنطقة جذور النبات (PRD) وهو منهجية إنشاء مناطق رطبة وجافة أو تجفيف في وقت واحد داخل منطقة الجذور.

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية تطبيق نظم الرى الحديث فى ترشيد المياه، لافتا إلى إنه يتم ري جزء فقط من منطقة الجذور والحفاظ عليها رطبة في أي وقت. تسمح استراتيجية الري الجديدة هذه باستغلال نظام إشارات حمض الأبسيسيك الناجم عن الجفاف (ABA) عن طريق نظام إشارات الثغور لتوفير المياه وهي التي ترفع من جودة وإنتاجية النبات أو المحصول. 

جودة وإنتاجية المحاصيل من خلال إنتاج إشارات كيميائية

كما أنه في هذا المشروع، تم فحص ومحاكاة تقنية PRD في 3 مناطق تجريبية في السعودية والبحرين وبلجيكا. تتسبب هذه التقنية في تحفيز الاستجابات الفسيولوجية التي ترتبط عادةً بالإجهاد المائي وهذا يؤدي إلى توفير كبير في استخدام المياه وزيادة في جودة وإنتاجية المحاصيل من خلال إنتاج إشارات كيميائية في الجذور التي يتم تجفيفها وهو ما يرفع نسبة تصدير هذه المحاصيل. 

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مدبولى: التوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة لزيادة الإنتاج من الفدان الواحد وتقليل المياه المستخدمة

كذلك، أكدت نتائج المشروع زيادة في إنتاجية مياه الري باستخدام PRD مقارنة بالري التقليدي بالغمر. ونوصي بقوة بتطبيق طريقة PRD في المناطق المستصلحة الجديدة في مصر فى الدلتا الجديدة والريف المصري وتوشكا لتوفير المياه وتحسين جودة المحاصيل.

الموارد المائية والري الري الحديث نظم الري الحديث زيادة إنتاجية المحاصيل قضايا المياه

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اختتام فعاليات البرنامج التدريبى "تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث"

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