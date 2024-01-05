اختتام فعاليات البرنامج التدريبى "تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث"

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث"، الذي عُقد بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بمشاركة 17 متدربًا من وزارتي الري والزراعة، ضمن الأنشطة التدريبية للمشروع الياباني "تحسين الإنتاجية الزراعية من وحدة المياه" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

تضمن البرنامج بعض الزيارات الميدانية لإحدى مزارع الشركات الرائدة فى الإنتاج الزراعى المتميز عالى الجودة المخصص للتصدير، حيث تعرف المتدربون على أنظمة الرى الحديثة عبر الحاسب الآلى وتطبيقات الهواتف المحمولة، وطرق التسميد، وطرق تحلية المياه من الآبار الجوفية.

نظم الري والتسميد الذكي لترشيد استهلاك المياه

كما تتضمن التعريف بالأنواع المختلفة للزراعات والمحاصيل، بالإضافة لزيارة إحدى المزارع النموذجية التى تعمل بنظم الرى والتسميد الذكى لترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية.

البرنامج التدريبى تخطيط وتصميم نظم الرى

وقد قام بالتدريب نخبة من خبراء وزارة الموارد المائية والري وأساتذة من جامعة القاهرة، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وشركات القطاع الخاص العاملة فى نظم الرى الذكى.