لقاءات توعوية للفلاحين بأهمية نظم الرى الحديث فى زراعات قصب السكر

يستمر قطاع تطوير الري والإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الموارد المائية والري، في تنظيم وعقد لقاءات مكثفة مع المزارعين والفلاحين، وذلك بهدف توعيتهم بأهمية تطبيق نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وأيضًا حثهم على تنفيذ المشروع القومي في الأراضى التابعة لهم.

إضافة إلى ذلك، تعقد لقاءات مستمرة مع أعضاء رابطة مستخدمي المياه للترعة الفرعية، بهدف استعراض أهمية دور روابط مستخدمي المياه، وتعزيز مشاركتهم فى إدارة وصيانة وتشغيل مرافق الرى، وبحث أسباب ومعوقات وصول المياه لمستحقيها من الفلاحين والمنتفعين.

لقاء موسع مع المزارعين

فى ذات الإطار، عقدت الإدارة المركزية للتوجيه المائى وقطاع تطوير الري، الأحد، لقاءً موسعًا مع مزارعي ومنتفعي مسقى الجرون ومسقى 23 بزمام ترعة بلوخر بأسوان، وذلك من خلال الإدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بإسنا والإدارة العامة للتوجيه المائى لجنوب الوادي.

واستعرض اللقاء، بحضور الدكتور ياسر علي، بمعهد بحوث إدارة المياه ، التعرف على الأعمال التي تتم بالمنطقة الإرشادية ببلوخر، وأيضًا توضيح فوائد التحول لنظم الري الحديث في زراعات قصب السكر.

كذلك تمت مناقشة كل الحلول اللازمة والتي تسهم في مواجهة كل المعوقات، وأخذ الدروس المستفادة من المشكلات التي تواجه المزارعين بالمنطقة خلال الموسم الصيفى الحالي، وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وآليات تنفيذ المشروع وسبل الاستفادة منه.

التوسع فى تطبيق نظم الرى الحديث

من جهته، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال للتوسع في تطبيق نظم الري الحديث وخاصة في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وتحقيق إنتاجية عالية للمحاصيل الزراعية.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، لافتًا إلى أن المشروع يوفر مزيدًا من فرص العمل وتحسين دخل المزارعين.